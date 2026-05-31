Конкурс на праймериз «Единой России» в ГД составил почти 12 человек на место
Предварительное голосование (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов на осенние выборы завершилось в 21:00 мск. Конкурс на место в Государственную думу составил почти 12 человек, в региональные парламенты – 7 человек на место. Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.
В голосовании приняли участие более 10 млн человек по всей стране. Медведев поблагодарил избирателей за проявленную гражданскую позицию. «Всегда очень важно проявить свою гражданскую позицию даже на предварительном этапе», – подчеркнул Медведев, его слова приводит пресс-служба партии в Telegram.
На процедуру заявились более 1300 участников специальной военной операции (по всем уровням выборов). «У вас, уважаемые ветераны, весьма сложный период, поскольку будет высокая конкуренция. Но я уверен, что вы сможете показать отличные результаты», – обратился к ним Медведев.
Председатель партии также отметил, что предварительное голосование прошло практически без нарушений, а попытки обрушить цифровую систему не увенчались успехом. Победителей он поздравил заранее, подчеркнув, что они получили «кредит доверия от граждан», а проигравших призвал не расстраиваться.
Итоги процедуры будут подведены на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генерального совета партии 1 июня. В федеральном ситуационном центре после соединения частей ключа шифрования блокчейна началась расшифровка бюллетеней.