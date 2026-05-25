Спикер заксобрания Санкт-Петербурга заявился на праймериз «Единой России»Александр Бельский намерен избираться в общегородской части списка
Председатель заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский зарегистрировался кандидатом от «Единой России» (ЕР) на выборы депутатов городского парламента по общегородской части списка партии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Для меня это продолжение той работы, которой я многие годы занимаюсь вместе с командой Петербурга: развитие города и укрепление социальной сферы, вопросы молодежной политики, спорта, бизнеса, поддержка участников СВО и их семей. Сделано немало, но впереди серьезных задач еще больше», – написал Бельский.
Политик считается одним из главных соратников губернатора Александра Беглова. В 2019 г. он стал председателем комитета территориального развития Санкт-Петербурга, в 2020–2021 гг. занимал пост вице-губернатора, курируя внутреннюю политику, с 2021 г. – спикер заксобрания. Также он возглавляет городское отделение ЕР.
Бельский обсуждается как лидер региональной группы единороссов по Санкт-Петербургу на выборах в Госдуму, писали «Ведомости». Об этом сообщали три источника, близких к администрации президента. В конце июня пройдет первый этап съезда ЕР, на котором будут утверждены региональные группы на выборах в заксобрание и в Госдуму. Для включения в общегородскую часть списка участие в праймериз необязательно.
Сам Бельский отрицал планы перехода в федеральный парламент. «В политический год вбросов достаточно много. Если мне будет доверено идти по тому или иному списку – это будет решение партии», – говорил он в интервью «Ведомостям» в апреле.
Общегородская часть списка ЕР на выборах в заксобрание будет включать пять человек, фамилии будут названы по завершению предварительного голосования – так же, как и участников региональной группы на выборах в Госдуму, говорил «Ведомостям» 21 мая заместитель руководителя регионального исполкома ЕР Сергей Григорьев.
«Ведомости» направили запросы в пресс-службу заксобрания и региональный исполком ЕР.
Голосование на праймериз ЕР продлится до 21:00 31 мая. На внутрипартийных выборах в городской парламент было зарегистрировано 140 кандидатов по одномандатным округам и 203 – по региональным группам. Конкурс достигает шести человек на место в округах и трех человек – по группам, среди претендентов – 51 участник спецоперации, писали «Ведомости».
По выборам в Госдуму в праймериз зарегистрировано 67 кандидатов по одномандатным округам и 80 – по федеральному списку. Конкурс составляет 8 и 10 претендентов на место соответственно, из них 21 человек – участники спецоперации.