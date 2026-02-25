Бельский может возглавить группу ЕР по Петербургу на выборах в Госдуму

Бельский – один из главных соратников Беглова. Он закончил Санкт-Петербургский госуниверситет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, после этого работал в разных бизнес-структурах. С 2009 по 2014 г. был депутатом поселка Солнечное в Курортном районе Санкт-Петербурга, затем стал председателем муниципального совета Сестрорецка. С 2019 по 2020 г. был председателем комитета территориального развития Санкт-Петербурга, а в 2020–2021 гг. занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, курировал внутреннюю политику. В 2021 г. Бельский избрался депутатом заксобрания Санкт-Петербурга, стал председателем петербургского парламента. Он сменил на этом посту многолетнего главу заксобрания Вячеслава Макарова, который избрался в Госдуму и стал первым замруководителя фракции «Единая Россия». В 2024 г. Бельский стал секретарем санкт-петербургского регионального отделения единороссов.