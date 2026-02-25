Бельский может возглавить группу ЕР по Петербургу на выборах в Госдуму

Бельский может возглавить группу ЕР по Петербургу на выборах в ГосдумуКандидатура председателя заксобрания рассматривается как наиболее вероятная на лидерство в списке единороссов по Северной столице
Председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Бельский обсуждается как лидер региональной группы единороссов по Санкт-Петербургу на выборах в Госдуму. Об этом «Ведомостям» сказали три собеседника, близких к администрации президента (АП). Один из собеседников говорит, что высока вероятность, что именно Бельский поведет единороссов Санкт-Петербурга на выборы. Второй источник напоминает, что нынешний губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов список единороссов в Северной столице на думских выборах не возглавлял и в 2021 г. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу заксобрания Санкт-Петербурга.
Бельский – один из главных соратников Беглова. Он закончил Санкт-Петербургский госуниверситет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, после этого работал в разных бизнес-структурах. С 2009 по 2014 г. был депутатом поселка Солнечное в Курортном районе Санкт-Петербурга, затем стал председателем муниципального совета Сестрорецка. С 2019 по 2020 г. был председателем комитета территориального развития Санкт-Петербурга, а в 2020–2021 гг. занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, курировал внутреннюю политику. В 2021 г. Бельский избрался депутатом заксобрания Санкт-Петербурга, стал председателем петербургского парламента. Он сменил на этом посту многолетнего главу заксобрания Вячеслава Макарова, который избрался в Госдуму и стал первым замруководителя фракции «Единая Россия». В 2024 г. Бельский стал секретарем санкт-петербургского регионального отделения единороссов.
В 2021 г. региональную группу «Единой России» по Санкт-Петербургу на выборах в Госдуму возглавлял гендиректор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский. Всего в группе было семь человек. За Пиотровским шел Макаров, затем депутаты Госдумы Сергей Боярский и Юрий Петров и др. Пиотровский от мандата отказался.
Губернатор Санкт-Петербурга возглавлял региональную группу «Единой России» по Северной столице лишь один раз. Это был Георгий Полтавченко на выборах 2016 г. В 2011 г. лидером региональной группы был на тот момент вице-премьер Дмитрий Козак, в 2007 г. – спикер нижней палаты и на тот момент председатель «Единой России» Борис Грызлов. Беглов однажды возглавлял список единороссов в Санкт-Петербурге - на выборах в Госдуму 2003 г. Правда, тогда он был и.о. губернатора города, секретарем регионального политического совета партии. Правда, тогда он был вице-губернатором города, секретарем регионального политического совета партии.
Одномандатники от Санкт-Петербурга в будущей Госдуме могут ротироваться примерно наполовину, говорит еще один собеседник «Ведомостей». «Ведомости» писали, что вместо Евгения Марченко (вне фракции) может пойти Иван Есипов от ЛДПР. Кроме того, Елена Драпеко («Справедливая Россия») может пойти не по Санкт-Петербургу, а по Ленинградской области – такой вариант обсуждается, говорит источник.
Беглова никогда особо не рассматривали как электоральный паровоз, способный повысить популярность партийного бренда, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Сам Беглов на губернаторские выборы на первом сроке в 2019 г. шел самовыдвиженцем, а на втором сроке в 2024 г. его выдвигала «Единая Россия».
Для «Единой России» Санкт-Петербург был и остается сложным регионом, поскольку рейтинг партии там заметно ниже общероссийского, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Бельский может считаться одной из наиболее подходящих фигур с чисто формальной точки зрения – он является публичной персоной, занимает крупный пост в городе и при этом тесно связан с губернатором. Но при этом партия откажется от теоретически возможного варианта с привлечением медийных персон, а для Петербурга это могло бы обернуться более интересной кампанией, в чем партия там явно нуждается».
Рейтинг губернатора невысокий, поэтому делать ставку на него как на лидера списка партия, вероятно, не будет, согласен Туровский: «У партии все еще есть выбор между кампанией административного типа и яркой публичной кампанией, но похоже, что выбор будет сделан в пользу первого варианта».
«Ведомости» писали, что список «Единой России» в Москве возглавит секретарь регионального отделения, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В качестве же лидера федеральной части списка обсуждается руководитель партии, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, сообщали «Ведомости» со ссылкой на источники.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов