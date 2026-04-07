Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Избранный менее года назад спикер магаданской думы собрался на Охотный Ряд

Председатели как минимум двух заксобраний могут стать депутатами Госдумы после сентябрьских выборов
Александр Тихонов
13 из 39 спикеров региональных парламентов уже решили избираться в сентябре
13 из 39 спикеров региональных парламентов уже решили избираться в сентябре

Многолетний представитель Колымы в Совете Федерации (СФ) Анатолий Широков, избранный в 2025 г. сначала депутатом, а затем – спикером магаданской областной думы, может вернуться в федеральный парламент, узнали «Ведомости». Он заявился на праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты Госдумы по списку партии.

Сам Широков сказал «Ведомостям», что считает интересным «участие в живой кампании». «Это всегда общение с людьми, невыдуманные проблемы, невыдуманные вопросы. А кто куда уходит, будет решать избиратель», – заявил спикер думы Колымы.

Должность председателя магаданской областной думы была для Широкова «позицией на «пересидеть», считает политолог Александр Немцев. По мнению эксперта, экс-сенатор «не от хорошей жизни» покинул СФ в 2025 г., где заседал на протяжении 11 лет. «Федеральная жизнь, федеральные коммуникации у него так или иначе сложились. <...> Пора возвращаться на прежний уровень. Единственной возможностью это сделать является избрание от Магаданской области в Государственную думу», – сказал Немцев «Ведомостям».

С момента наделения полномочиями сенатора в 2014 г. Широков дважды их продлевал: в 2018 и 2023 гг. После избрания его в 2025 г. депутатом магаданской областной думы губернатор Колымы Сергей Носов назначил новым сенатором бывшего главного федерального инспектора по региону Николая Ежова.

Александр Бугаев может выдвинуться в Госдуму

Политика / Демократия

Магаданская областная дума – не единственный региональный парламент, спикер которого может перейти в Госдуму по итогам сентябрьских выборов. 25 февраля «Ведомости» сообщали, что региональную группу ЕР по Санкт-Петербургу на выборах в нижнюю палату парламента может возглавить председатель заксобрания Северной столицы Александр Бельский. Он пока не заявился на праймериз для участия в выборах.

Председатель заксобрания Еврейской автономной области Андрей Голубь заявился на праймериз как для участия в выборах в региональный парламент, так и для участия в выборах депутатов Госдумы. В федеральный парламент он планирует пойти по Еврейскому одномандатному округу. В апреле «Ведомости» сообщали, что в этом округе планирует переизбраться от ЕР первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, представляющий в нынешнем созыве Калмыцкий избирательный округ.

В сентябре 2026 г. пройдут выборы депутатов 39 заксобраний. На праймериз ЕР по отбору кандидатов в депутаты региональных парламентов на момент подготовки материала заявились 13 действующих спикеров. Председатель заксобрания Камчатского края Ирина Унтилова 27 января досрочно покинула свой пост. Вице-спикер регионального парламента Андрей Копылов участвует в праймериз.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь