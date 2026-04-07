Избранный менее года назад спикер магаданской думы собрался на Охотный Ряд

Должность председателя магаданской областной думы была для Широкова «позицией на «пересидеть», считает политолог Александр Немцев. По мнению эксперта, экс-сенатор «не от хорошей жизни» покинул СФ в 2025 г., где заседал на протяжении 11 лет. «Федеральная жизнь, федеральные коммуникации у него так или иначе сложились. <...> Пора возвращаться на прежний уровень. Единственной возможностью это сделать является избрание от Магаданской области в Государственную думу», – сказал Немцев «Ведомостям».