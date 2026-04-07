Избранный менее года назад спикер магаданской думы собрался на Охотный Ряд

Избранный менее года назад спикер магаданской думы собрался на Охотный РядПредседатели как минимум двух заксобраний могут стать депутатами Госдумы после сентябрьских выборов
Многолетний представитель Колымы в Совете Федерации (СФ) Анатолий Широков, избранный в 2025 г. сначала депутатом, а затем – спикером магаданской областной думы, может вернуться в федеральный парламент, узнали «Ведомости». Он заявился на праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты Госдумы по списку партии.
Сам Широков сказал «Ведомостям», что считает интересным «участие в живой кампании». «Это всегда общение с людьми, невыдуманные проблемы, невыдуманные вопросы. А кто куда уходит, будет решать избиратель», – заявил спикер думы Колымы.
Должность председателя магаданской областной думы была для Широкова «позицией на «пересидеть», считает политолог Александр Немцев. По мнению эксперта, экс-сенатор «не от хорошей жизни» покинул СФ в 2025 г., где заседал на протяжении 11 лет. «Федеральная жизнь, федеральные коммуникации у него так или иначе сложились. <...> Пора возвращаться на прежний уровень. Единственной возможностью это сделать является избрание от Магаданской области в Государственную думу», – сказал Немцев «Ведомостям».
С момента наделения полномочиями сенатора в 2014 г. Широков дважды их продлевал: в 2018 и 2023 гг. После избрания его в 2025 г. депутатом магаданской областной думы губернатор Колымы Сергей Носов назначил новым сенатором бывшего главного федерального инспектора по региону Николая Ежова.
Магаданская областная дума – не единственный региональный парламент, спикер которого может перейти в Госдуму по итогам сентябрьских выборов. 25 февраля «Ведомости» сообщали, что региональную группу ЕР по Санкт-Петербургу на выборах в нижнюю палату парламента может возглавить председатель заксобрания Северной столицы Александр Бельский. Он пока не заявился на праймериз для участия в выборах.
Председатель заксобрания Еврейской автономной области Андрей Голубь заявился на праймериз как для участия в выборах в региональный парламент, так и для участия в выборах депутатов Госдумы. В федеральный парламент он планирует пойти по Еврейскому одномандатному округу. В апреле «Ведомости» сообщали, что в этом округе планирует переизбраться от ЕР первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, представляющий в нынешнем созыве Калмыцкий избирательный округ.
В сентябре 2026 г. пройдут выборы депутатов 39 заксобраний. На праймериз ЕР по отбору кандидатов в депутаты региональных парламентов на момент подготовки материала заявились 13 действующих спикеров. Председатель заксобрания Камчатского края Ирина Унтилова 27 января досрочно покинула свой пост. Вице-спикер регионального парламента Андрей Копылов участвует в праймериз.