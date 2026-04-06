Политика

Александр Бугаев может выдвинуться в Госдуму

Первый заместитель министра просвещения собрался на праймериз в Калининградской области
Максим Иванов
Елена Мухаметшина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Первый замминистра просвещения Александр Бугаев может пойти на выборы в Госдуму от «Единой России». О его намерении выдвинуться на праймериз партии власти (регистрация началась 11 марта) рассказали три собеседника, близких к администрации президента. Бугаев участвует в предварительном голосовании «не для галочки» – он пойдет и на думские выборы, подчеркивает один из источников.

«Ведомости» направили запрос Бугаеву.

На выборы он может пойти в составе региональной группы, включающей Калининградскую область, говорят собеседники «Ведомостей». В таком случае чиновник может сменить в Госдуме Андрея Горохова. По словам собеседника, близкого к властям Калининградской области, тот в новый созыв не пойдет. Горохов известен тем, что являлся владельцем компании «Инфамед», создавшей мирамистин.

В 2021 г. Калининградская область была выделена в отдельную региональную группу «Единой России», по ней в Госдуму баллотировались три человека: на тот момент губернатор, а сейчас министр промышленности Антон Алиханов, за ним шли Горохов и олимпийская чемпионка, зампредседателя правительства региона Наталья Ищенко.

Но на тех выборах к региону были «приписаны» избиратели, жившие в Приднестровье, за счет этого Горохов и смог получить мандат, поясняет один из собеседников «Ведомостей». В 2026 г. голоса зарубежных избирателей не учитываются при голосовании за списки партий, добавил он. «Теперь зарубежные избиратели не приписаны к конкретным территориям, они влияют только на общее количество мандатов, которое получает тот или иной партийный список, но их голоса не падают ни в какую региональную группу», – подтвердил юрист Олег Захаров.

Избраться от Калининградской области теперь можно, если «Единая Россия» сделает не отдельную группу по региону, а объединит ее с другим субъектом Федерации, считает источник. Теперь мандат в региональной группе в Калининградской области будет получить сложнее, согласен Захаров.

Чем известен Бугаев

Александру Бугаеву 45 лет. Он родился в Москве, окончил Московский государственный агроинженерный университет (МГАУ) и РАНХиГС, кандидат технических наук. Свою политическую карьеру начинал в 2000-х гг. в «Молодой гвардии «Единой России» – был куратором по ЦФО регионального отдела центрального исполкома «молодежки» единороссов. Также с начала 2000-х до середины 2010-х гг. он работал в МГАУ.

В 2007–2008 гг. возглавлял молодежную палату при Мосгордуме и был помощником депутата Мосгордумы Валерия Шапошникова. С 2007 г. три года работал начальником учебного отдела центра социальной активности «Молодые москвичи». В том же году баллотировался в Госдуму от «Единой России» по Москве. А в 2008 г. избирался на муниципальных выборах по Тимирязевскому району Москвы, но в совет депутатов не прошел. В 2011–2012 гг. был начальником управления департамента семейной и молодежной политики Северо-Западного административного округа Москвы, с 2012 по 2014 г. – зампрефекта Юго-Западного округа столицы.

В 2015 г. началась его федеральная политическая карьера. Тогда он стал замглавы Росмолодежи, которой руководил Сергей Поспелов. С 2015 г. два года работал в управлении президента по внутренней политике. А в 2017–2021 гг. возглавлял Росмолодежь. В мае 2021 г. был назначен первым замминистра просвещения.

На праймериз по Калининградской области также заявилась действующий депутат Госдумы Марина Оргеева – она выставила свою кандидатуру по своему Центральному округу. По второму округу – Калининградскому в 2021 г. в Думу был избран Андрей Колесник. По словам двух собеседников «Ведомостей», с высокой долей вероятности он в новый созыв не пойдет. В 2023 г. Центральный районный суд Калининграда удовлетворил иск Генпрокуратуры к нему: ведомство посчитало, что депутат незаконно приобрел акции АО «Калининградский морской торговый порт».

Теоретический приход Бугаева на Охотный Ряд мог бы быть связан с необходимостью усилить парламентскую работу по важному направлению, к примеру с молодежью, полагает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. При этом сейчас очевидной вакансии «не просматривается», считает политолог.

Выдвижение от Калининградской области тоже вопрос непростой, поскольку регион маленький по числу избирателей и кто-то от местной элиты тоже был бы заинтересован в прохождении в парламент, считает эксперт: «Поэтому есть резон соединить ее с каким-либо другим регионом в отдельную группу».

