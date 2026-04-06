Александр Бугаев может выдвинуться в Госдуму

Александру Бугаеву 45 лет. Он родился в Москве, окончил Московский государственный агроинженерный университет (МГАУ) и РАНХиГС, кандидат технических наук. Свою политическую карьеру начинал в 2000-х гг. в «Молодой гвардии «Единой России» – был куратором по ЦФО регионального отдела центрального исполкома «молодежки» единороссов. Также с начала 2000-х до середины 2010-х гг. он работал в МГАУ.

В 2007–2008 гг. возглавлял молодежную палату при Мосгордуме и был помощником депутата Мосгордумы Валерия Шапошникова. С 2007 г. три года работал начальником учебного отдела центра социальной активности «Молодые москвичи». В том же году баллотировался в Госдуму от «Единой России» по Москве. А в 2008 г. избирался на муниципальных выборах по Тимирязевскому району Москвы, но в совет депутатов не прошел. В 2011–2012 гг. был начальником управления департамента семейной и молодежной политики Северо-Западного административного округа Москвы, с 2012 по 2014 г. – зампрефекта Юго-Западного округа столицы.

В 2015 г. началась его федеральная политическая карьера. Тогда он стал замглавы Росмолодежи, которой руководил Сергей Поспелов. С 2015 г. два года работал в управлении президента по внутренней политике. А в 2017–2021 гг. возглавлял Росмолодежь. В мае 2021 г. был назначен первым замминистра просвещения.