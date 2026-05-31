WSJ: ООН оказалась на грани банкротства
Организация Объединенных Наций оказалась на грани банкротства на фоне задержки выплат со стороны США и Китая, которые вместе обеспечивают 42% базового финансирования ООН. Как пишет The Wall Street Journal, США должны организации более $4 млрд, а Китай – $455 млн.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что организация находится в «гонке за банкротством» и существует «реальная перспектива финансового коллапса». Согласно текущим прогнозам, ООН останется без денег к середине августа – как раз к моменту, когда активизируется процесс выбора преемника Гутерриша.
На фоне дефицита бюджета ООН пошла на беспрецедентные меры: были закрыты офисы, сокращено рекордное число сотрудников секретариата (3000 постов), уменьшены часы работы переводчиков, отключены эскалаторы, ускорен вывод миротворцев из горячих точек в Африке и сокращены расходы на миротворчество в целом. Задержаны выплаты беднейшим странам (Непалу, Бангладеш).
Администрация Трампа обуславливает дальнейшую финансовую поддержку более глубокой экономией. Китай, в свою очередь, медлит с платежами, хотя называет себя «де-факто крупнейшим финансовым донором». При этом ООН не может брать кредиты и ограничена в реструктуризации, а ее уставные правила вынуждают возвращать не потраченные за год средства государствам-членам (в 2026 г. – $299 млн), что Гутерриш назвал «кафкианским циклом».