WSJ: ООН оказалась на грани банкротства

Администрация Трампа обуславливает дальнейшую финансовую поддержку более глубокой экономией. Китай, в свою очередь, медлит с платежами, хотя называет себя «де-факто крупнейшим финансовым донором». При этом ООН не может брать кредиты и ограничена в реструктуризации, а ее уставные правила вынуждают возвращать не потраченные за год средства государствам-членам (в 2026 г. – $299 млн), что Гутерриш назвал «кафкианским циклом».