На ПМЭФ саудовскую делегацию возглавит министр энергетики

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман возглавит делегацию страны на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 г. С ним в Россию прибудут министр промышленности и минеральных ресурсов Бандар бен Ибрагим Аль-Хурейф и министр транспорта и логистики Салех бин Насер Аль-Джасер, а также около 200 представителей ключевых ведомств и компаний, сообщает оргкомитет ПМЭФ.