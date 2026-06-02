На ПМЭФ саудовскую делегацию возглавит министр энергетики
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман возглавит делегацию страны на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 г. С ним в Россию прибудут министр промышленности и минеральных ресурсов Бандар бен Ибрагим Аль-Хурейф и министр транспорта и логистики Салех бин Насер Аль-Джасер, а также около 200 представителей ключевых ведомств и компаний, сообщает оргкомитет ПМЭФ.
Значительной частью программы станет бизнес-диалог «Россия – Саудовская Аравия», который посвящен развитию инвестиционного, промышленного, энергетического, транспортно-логистического и агропромышленного сотрудничества. Участие в мероприятии примут представители профильных министерств и организаций двух стран, включая саудовское министерство инвестиций, министерство промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии, саудовской минэнергетики, Минпромторг России, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-арабский деловой совет и другие структуры.
ПМЭФ–2026 состоится в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Королевство Саудовская Аравия станет страной – гостем форума 2026 г., представив одну из крупнейших национальных экспозиций форума и масштабную деловую программу.