Участник программы «Время героев» стал советником министра культуры
Участник президентской программы «Время героев», Герой России Илья Споняков назначен на должность советника министра культуры РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале госпрограммы.
Споняков в июне 2025 г. стал одним из 85 участников второго потока «Времени героев». Его наставником стал ректор Президентской академии Алексей Комиссаров. По словам Спонякова, в новой должности он вместе с коллегами продолжит активную работу в направлениях просвещения и развития молодежи, привлечения участников спецоперации к сохранению исторической правды и культурного кода России.
Илья Споняков родился в 1997 г. Удостоен звания Героя России за проявленный героизм, а также награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «За отвагу».
Новые должности ранее заняли более 100 участников программы «Время героев». 1 июня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что участник госпрограммы Святослав Харитонов назначен заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия региона. В тот же день в Telegram-канале программы сообщили, что кавалер двух орденов Мужества Илья Агапов назначен федеральным инспектором по Северной Осетии в аппарате полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.