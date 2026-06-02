Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,762+1,15%VEON-RX58,8-0,34%OKEY45,98+5,24%IMOEX2 603,2+1,29%RTSI1 146,09+1,29%RGBI118,62+0,08%RGBITR781,59+0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Участник программы «Время героев» стал советником министра культуры

Ведомости

Участник президентской программы «Время героев», Герой России Илья Споняков назначен на должность советника министра культуры РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале госпрограммы.

Споняков в июне 2025 г. стал одним из 85 участников второго потока «Времени героев». Его наставником стал ректор Президентской академии Алексей Комиссаров. По словам Спонякова, в новой должности он вместе с коллегами продолжит активную работу в направлениях просвещения и развития молодежи, привлечения участников спецоперации к сохранению исторической правды и культурного кода России.

Илья Споняков родился в 1997 г. Удостоен звания Героя России за проявленный героизм, а также награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «За отвагу».

Новые должности ранее заняли более 100 участников программы «Время героев». 1 июня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что участник госпрограммы Святослав Харитонов назначен заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия региона. В тот же день в Telegram-канале программы сообщили, что кавалер двух орденов Мужества Илья Агапов назначен федеральным инспектором по Северной Осетии в аппарате полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её