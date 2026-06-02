CNY Бирж.10,764+1,16%VEON-RX58,8-0,34%NKNC67,45+0,9%IMOEX2 603,07+1,29%RTSI1 146,05+1,29%RGBI118,62+0,08%RGBITR781,59+0,1%
Захарова назвала атаки Киева в Черном море форменным разбоем

Теракты Киева в Черном море являются «форменным разбоем», за которые должны ответить и организаторы, и исполнители. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инцидент с атакой на гражданские суда у побережья Турции. Ее слова опубликованы на сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, Москва обеспокоена эскалацией террористической активности со стороны Украины в акватории Черного моря, которая приводит к ухудшению условий безопасности и росту рисков для гражданского судоходства.

Она отметила, что Россия обратила внимание на произошедшую 28 мая атаку украинских безэкипажных катеров на танкеры недалеко от турецкого побережья и пролива Босфор. По словам представителя МИДа, эти действия были направлены против гражданских коммерческих судов и свидетельствуют о пренебрежении Киева нормами международного права. «Полагаем, что подобные провокации, являющиеся не чем иным, как террористическими актами, должны стать предметом тщательного беспристрастного разбирательства, получить ясную публичную реакцию и осуждение со стороны всех прибрежных стран», – подчеркнула Захарова.

Она добавила, что ответственность за произошедшее должны понести как организаторы, так и непосредственные исполнители атак. В МИД РФ также заявили о готовности к тесному сотрудничеству с Турцией для поиска путей стабилизации обстановки в Черном море и обеспечения безопасности судоходства в регионе.

Вечером 28 мая беспилотник атаковал судно, следовавшее под флагом Вануату из Одессы в Турцию. Украинские военные утверждали, что удар был нанесен российским БПЛА.

