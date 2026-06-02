Захарова назвала атаки Киева в Черном море форменным разбоем
Теракты Киева в Черном море являются «форменным разбоем», за которые должны ответить и организаторы, и исполнители. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инцидент с атакой на гражданские суда у побережья Турции. Ее слова опубликованы на сайте МИД РФ.
По словам Захаровой, Москва обеспокоена эскалацией террористической активности со стороны Украины в акватории Черного моря, которая приводит к ухудшению условий безопасности и росту рисков для гражданского судоходства.
Она отметила, что Россия обратила внимание на произошедшую 28 мая атаку украинских безэкипажных катеров на танкеры недалеко от турецкого побережья и пролива Босфор. По словам представителя МИДа, эти действия были направлены против гражданских коммерческих судов и свидетельствуют о пренебрежении Киева нормами международного права. «Полагаем, что подобные провокации, являющиеся не чем иным, как террористическими актами, должны стать предметом тщательного беспристрастного разбирательства, получить ясную публичную реакцию и осуждение со стороны всех прибрежных стран», – подчеркнула Захарова.
Она добавила, что ответственность за произошедшее должны понести как организаторы, так и непосредственные исполнители атак. В МИД РФ также заявили о готовности к тесному сотрудничеству с Турцией для поиска путей стабилизации обстановки в Черном море и обеспечения безопасности судоходства в регионе.
Вечером 28 мая беспилотник атаковал судно, следовавшее под флагом Вануату из Одессы в Турцию. Украинские военные утверждали, что удар был нанесен российским БПЛА.