Захарова назвала атаки Киева в Черном море форменным разбоем

Она отметила, что Россия обратила внимание на произошедшую 28 мая атаку украинских безэкипажных катеров на танкеры недалеко от турецкого побережья и пролива Босфор. По словам представителя МИДа, эти действия были направлены против гражданских коммерческих судов и свидетельствуют о пренебрежении Киева нормами международного права. «Полагаем, что подобные провокации, являющиеся не чем иным, как террористическими актами, должны стать предметом тщательного беспристрастного разбирательства, получить ясную публичную реакцию и осуждение со стороны всех прибрежных стран», – подчеркнула Захарова.