Политика

Путин: латиница на рекламных вывесках не всегда обоснована

Латиница на рекламный вывесках не всегда обоснована. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на Совете по поддержке русского языка и языков народов РФ. 

«Мы ко всему, что касается нашего языка родного, относимся, как к чему-то само собой разумеющемся. Даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимание, ну вот эта реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно, причем иногда необоснованно», – считает он.

1 марта вступил в силу закон, согласно которому в названиях компаний, заведений и их рекламы отдается предпочтение русскому языку и кириллице. Наименования на иностранном языке могут остаться в нескольких случаях, если компания зарегистрировала одноименный товарный знак, если они дублируются после названия на русском и более мелким шрифтом.

Согласно опросу ВЦИОМ, больше половины россиян (61%) скорее положительно относятся к новым правилам оформления вывесок и публичной информации. Скорее отрицательно к этим изменениям относятся только 16% респондентов, а безразлично – 22%.

