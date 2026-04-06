Большинство россиян поддерживают оформление вывесок на русском языке

Большинство россиян поддерживают оформление вывесок на русском языкеЗа эти изменения в будущем расплатится бизнес, говорит эксперт
Больше половины россиян (61%) скорее положительно относятся к новым правилам оформления вывесок и публичной информации. С 1 марта они должны быть на русском языке, а иностранные слова можно использовать только как дополнение или при регистрации бренда. Скорее отрицательно к этим изменениям относятся только 16% респондентов, а безразлично – 22%. Затруднились дать ответ 1% опрошенных.
К такому выводу пришел аналитический центр (АЦ) ВЦИОМ. В марте он провел телефонный опрос среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Только 28% респондентов говорят, что в русский язык нужно заимствовать иностранные слова. Большинство опрошенных (61%) уверены, что необходимо вводить свои термины на русском языке. Каждый десятый (11%) затруднился дать ответ.
Около половины опрошенных (48%) утверждают, что вообще не используют иностранные слова в повседневной жизни. Каждый четвертый (28%) признался, что употребляет их в речи ежедневно. По 7% россиян сообщили, что прибегают к заимствованиям 1–2 раза или 3–4 раза в неделю. Только 5% опрошенных сказали, что используют иностранные слова один раз в несколько месяцев, а 3% – один раз в 2–3 недели. Затруднились ответить 2% опрошенных.
Почти половина россиян (48%) спокойно относятся к злоупотреблению иностранными терминами в речи, а каждый пятый (22%) этого не замечает. Только 17% респондентов признались, что это их раздражает, но они не говорят об этом. Каждого десятого (12%) это раздражает, и они этого не скрывают. Затруднились ответить 1% респондентов.
Большую поддержку нововведений для вывесок выражают те, кого раздражает злоупотребление иностранными терминами, и они этого не скрывают. Среди них скорее положительно к изменениям относятся 86% опрошенных, скорее отрицательно – 5%, безразлично – 6%, а затруднились ответить 3%. Меньше всех уровень поддержки в группе тех опрошенных, кто не замечает использования заимствований. Скорее положительно к новым правилам относятся 46% из них, скорее отрицательно – 24%, безразлично – 28%, а затруднились ответить 2%.
В чем суть изменений
На словах преобладает ревнительство о чистоте языка, а в повседневности – речь, пересыпанная заимствованиями, и этот разрыв со временем нарастает, говорит председатель научного совета АЦ ВЦИОМ Степан Львов. Он считает, что закон о вывесках в связи с этим – шаг не столько правовой, сколько знаковый. По его словам, перед нами отражение раскола между обновлением и обычаем в области языка, а ход смены поколений указывает на то, что текущий охранительный обычай встретит те же трудности, какие встречали в свое время «противники засилья слов французских и немецких».
На разных исторических этапах русский язык претерпевал огромное количество вливаний заимствованных слов и ничего ужасного не произошло, сказала «Ведомостям» старший преподаватель кафедры русского языка Российского государственного гуманитарного университета Дарья Якунина. Язык обладает функцией саморегуляции: в нем сохраняются только те заимствования, которые оказались действительно нужны, они же передаются из поколения в поколение, объяснила она.
Когда людям задают вопрос о заимствованиях, не совсем понятно, что под ними подразумевается, добавила Якунина. «Такие слова, как огурец, баня, картофель, помидор, тоже заимствованные», – уточнила она. Вероятнее всего, россияне, отвечая на этот вопрос, думают о тех иностранных словах, которые появились недавно и не в полной мере освоились в русском языке. По словам Якуниной, есть вероятность, что некоторые из них из языка рано или поздно уйдут.
Кириллические надписи должны быть предпочтительны, поскольку каждый гражданин РФ имеет право получать информацию на государственном языке, говорит Якунина. Вместе с этим она отмечает, что вывеска на иностранном языке привлекает взгляд и выделяет текст на фоне всего остального. Но если исходное английское название жилого комплекса перевести на русский, оно может потерять узнаваемость.
Дизайн-код России
В первую очередь запрос на развитие государственного дизайна обусловлен масштабом изменений в визуальной среде госсектора, отмечал 12 марта руководитель мастерской госдизайна «Сенежа» Вячеслав Правдзинский (цитата по РАПСИ). По его словам, до 2030 г. в стране планируется построить или отремонтировать около 15 000 социальных объектов, разработать порядка 8000 логотипов и фирменных стилей для региональных проектов, обновить или создать около 6000 сайтов. Задача мастерской состоит в том, чтобы «эти решения не только работали как элементы оформления, но и передавали традиционные ценности современной России», отмечал Правдзинский.
Положительное отношение россиян к изменениям понятно – поправки касаются закона о защите прав потребителей, а уровень знания иностранных языков в РФ средний, говорит советник практики интеллектуальной собственности «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Юрий Яхин. Но за все приходится платить и в данном случае счет будет выставлен бизнесу, отмечает он. Ключевая задача для компаний сейчас – провести аудит всей потребительской информации – от вывесок до постов в соцсетях, чтобы оценить риски и разработать стратегию адаптации, сказал Яхин.
Одним из самых серьезных последствий изменений может стать потеря потребителя, который привык к конкретным названиям и не готов быстро переориентироваться, полагает эксперт. Легальный способ продолжения использования иностранных слов, не включенных в словари, – регистрация товарного знака, объяснил Яхин. Но эта процедура длительная, а Роспатент может отказать в регистрации товарного знака на иностранном языке, предупредил он.