Большинство россиян поддерживают оформление вывесок на русском языке

На словах преобладает ревнительство о чистоте языка, а в повседневности – речь, пересыпанная заимствованиями, и этот разрыв со временем нарастает, говорит председатель научного совета АЦ ВЦИОМ Степан Львов. Он считает, что закон о вывесках в связи с этим – шаг не столько правовой, сколько знаковый. По его словам, перед нами отражение раскола между обновлением и обычаем в области языка, а ход смены поколений указывает на то, что текущий охранительный обычай встретит те же трудности, какие встречали в свое время «противники засилья слов французских и немецких».