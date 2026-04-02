В переводе на русский

Смысл изменений прагматичен: все, что адресовано неопределенному кругу потребителей и предназначено для публичного ознакомления, должно быть понятно на русском языке. Государство не столько борется с англицизмами, сколько требует, чтобы в коммуникации с потребителем русский не уступал иностранному ни по содержанию, ни по визуальной подаче. Для бизнеса это означает простую, но важную вещь: иностранное слово само по себе не под запретом, но использовать его без русского аналога или перевода теперь во многих случаях рискованно.