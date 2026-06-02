Уроженец Белоруссии Гофман возглавил израильскую разведку «Моссад»
Военный секретарь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху генерал-майор Роман Гофман официально вступил в должность руководителя службы внешней разведки «Моссад». Церемония назначения прошла в штаб-квартире ведомства с участием руководства страны и силового блока. Об этом сообщила правительственная пресс-служба Израиля, передает Times of Israel.
Гофман стал 14-м директором «Моссада». Во время церемонии Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что новый глава разведслужбы прошел долгий путь после переезда в Израиль из Белоруссии в детском возрасте. Премьер отметил его профессиональный рост.
Мероприятие состоялось в присутствии председателя парламента, министров правительства, начальника генерального штаба армии обороны Израиля, руководителей оборонного ведомства, а также бывшего директора разведслужбы Давида Барнеа, который покинул пост.
В своем выступлении Нетаньяху отдельно отметил вклад выходцев из Белоруссии в развитие израильского государства и подчеркнул, что «Моссад» продолжит играть ключевую роль в вопросах национальной безопасности. По словам главы правительства, одним из приоритетов службы останется противодействие Ирану.
В апреле Барнеа заявлял, что Израиль будет продолжать военную операцию в Иране до момента, пока там не сменится режим. По словам бывшего руководителя «Моссада», деятельность Израиля на этом направлении будет завершена при смене режима в Исламской Республике. Барнеа отметил, что его разведывательное управление работало в том числе в центре Тегерана, передавая вооруженным силам Израиля точную разведывательную информацию.