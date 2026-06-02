Уроженец Белоруссии Гофман возглавил израильскую разведку «Моссад»

В апреле Барнеа заявлял, что Израиль будет продолжать военную операцию в Иране до момента, пока там не сменится режим. По словам бывшего руководителя «Моссада», деятельность Израиля на этом направлении будет завершена при смене режима в Исламской Республике. Барнеа отметил, что его разведывательное управление работало в том числе в центре Тегерана, передавая вооруженным силам Израиля точную разведывательную информацию.