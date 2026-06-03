Экс-глава британской разведки Алекс Янгер умер в возрасте 62 лет
Бывший руководитель британской Секретной разведывательной службы (MI6) Алекс Янгер скончался в возрасте 62 лет после борьбы с раком простаты. Об этом сообщает The Independent.
Янгер умер утром 3 июня в Бостоне. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил соболезнования, отметив, что бывший глава разведки посвятил свою жизнь служению стране и обеспечению ее безопасности.
Янгер возглавлял MI6 с 2014 по 2020 гг. и стал самым долго занимавшим этот пост руководителем британской внешней разведки за последние полвека. За годы службы он работал на Балканах, Ближнем Востоке и в Афганистане, где руководил резидентурой MI6 в Кабуле. Одним из ключевых направлений его деятельности стала борьба с международным терроризмом. В 2009 г. Янгер возглавил контртеррористическое направление британской разведки на фоне сохранявшейся угрозы после терактов в Лондоне в 2005 г.
Во время его руководства MI6 британские спецслужбы координировали расследование отравления бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 г. Тогда власти Великобритании возложили ответственность за инцидент на Россию.
В последние годы бывший глава MI6 также выступал с критикой выхода Лондона из Евросоюза (ЕС) и призывал западные страны к более тесному сотрудничеству в сфере обороны и разведки.
У Янгера остались супруга Сара Хопкинс и двое детей.