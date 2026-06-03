Экс-глава британской разведки Алекс Янгер умер в возрасте 62 лет

Янгер возглавлял MI6 с 2014 по 2020 гг. и стал самым долго занимавшим этот пост руководителем британской внешней разведки за последние полвека. За годы службы он работал на Балканах, Ближнем Востоке и в Афганистане, где руководил резидентурой MI6 в Кабуле. Одним из ключевых направлений его деятельности стала борьба с международным терроризмом. В 2009 г. Янгер возглавил контртеррористическое направление британской разведки на фоне сохранявшейся угрозы после терактов в Лондоне в 2005 г.