Путин: торговая архитектура сегодня уходит от первоначальных принципов ВТО
Глобальная торговая архитектура в настоящее время уходит от первоначальных принципов Всемирной торговой организации (ВТО), заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ПМЭФ-2026.
Он отметил, что эрозию ВТО запустили те же, кто ее создал – Запад. Западные санкции фактически выключили этот институт, подорвали к нему доверие, подчеркнул Путин.
Всемирная торговая организация – структура, которая регулирует правила мировой торговли. В современном виде она появилась 1 января 1995 г. Основная из заявленных целей ВТО – содействие свободе международной торговли на принципах открытости, предсказуемости и недискриминации, обеспечение справедливой конкуренции за счет соблюдения многосторонних торговых соглашений.