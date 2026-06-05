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Путин: торговая архитектура сегодня уходит от первоначальных принципов ВТО

Ведомости

Глобальная торговая архитектура в настоящее время уходит от первоначальных принципов Всемирной торговой организации (ВТО), заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ПМЭФ-2026.

Он отметил, что эрозию ВТО запустили те же, кто ее создал – Запад. Западные санкции фактически выключили этот институт, подорвали к нему доверие, подчеркнул Путин.

Всемирная торговая организация – структура, которая регулирует правила мировой торговли. В современном виде она появилась 1 января 1995 г. Основная из заявленных целей ВТО – содействие свободе международной торговли на принципах открытости, предсказуемости и недискриминации, обеспечение справедливой конкуренции за счет соблюдения многосторонних торговых соглашений. 

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