Ким Чен Ын: флот Северной Кореи играет роль ядерного сдерживания

Северокорейский лидер отметил, что мир может быть сохранен только за счет сильного военного потенциала на суше, на море и в воздухе. Он также обрисовал планы по разработке подводных систем вооружения и строительству эсминцев водоизмещением 10 000 т в рамках пятилетней программы модернизации военно-морских сил.