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Ким Чен Ын: флот Северной Кореи играет роль ядерного сдерживания

Ведомости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что военно-морские силы должны стать частью системы ядерного сдерживания страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Лидер КНДР сделал это замечание во время наблюдения за ходовыми испытаниями эсминца «Кан Кон». Судно проходило морские испытания для оценки его эксплуатационных возможностей.

Северокорейский лидер отметил, что мир может быть сохранен только за счет сильного военного потенциала на суше, на море и в воздухе. Он также обрисовал планы по разработке подводных систем вооружения и строительству эсминцев водоизмещением 10 000 т в рамках пятилетней программы модернизации военно-морских сил.

4 июня Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало фотографии с нового предприятия по обогащению урана, на которых Ким Чен Ын осматривает каскады центрифуг.

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