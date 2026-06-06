Артем Кореняко назначен заместителем главы Росавиации
Артем Кореняко назначен заместителем руководителя Росавиации, следует из распоряжения правительства РФ, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
Документ подписан 5 июня премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
«Назначить Кореняко Артема Владимировича заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта», - говорится в распоряжении.
До назначения Кореняко занимал пост советника руководителя Росавиации.