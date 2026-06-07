Китай начал морскую операцию против Тайваня

Китай начал морскую операцию против ТайваняВ ответ остров задействовал корабли береговой охраны
Министерство транспорта Китая объявило о проведения специальной правоохранительной операции по контролю за морским движением в восточных водах острова Тайвань. Об этом сообщило китайское агентство «Синьхуа».
Целью операции названы реализация юрисдикции Китая по морскому праву, контроль движения судов и обеспечение их безопасности.
Морская операция стала ответом на заявление Японии и Филиппин о начале «переговоров по морской границе» к востоку от острова Тайвань, что серьезно нарушает территориальный суверенитет и морские права Китая, пишет СМИ.
К участию в специальной миссии привлечены Управление морской безопасности провинций Фуцзянь и Гуандун, а также Спасательное управление и Центр обеспечения судоходства Восточно-Китайского моря.
Администрация береговой охраны Тайваня заявила, что Китай не обладает правами суверенитета в восточных водах Тайваня, что нарушает международное право, передает тайваньское CNA. Администрация острова направила пять кораблей береговой охраны и патрульный катер «для соответствующего реагирования». По данным тайваньского СМИ, четыре китайских корабля береговой охраны вышли из порта Сямэнь и пока они не заходили в воды Тайваня.