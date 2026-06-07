Китай начал морскую операцию против Тайваня

Пекин считает Тайвань своей провинцией. По мнению властей страны, принадлежность острова материковому Китаю обусловлена декларацией от 1943 г., которая была принята по итогам Каирской конференции. Документы по декларации были согласованы после окончания Второй мировой войны. МИД Китая регулярно предостерег другие страны от вмешательства во внутренние дела КНР, поскольку китайская сторона может ответить на подобные шаги.