Глава правительства Южной Осетии Тадтаев подал в отставку

По словам Гаглоева, перед новым руководителем кабинета министров будет поставлена задача обеспечить реализацию договоренностей, достигнутых между Южной Осетией и Россией. На заседании глава государства отметил, что в отношениях республики с Россией начинается новый этап сотрудничества. Он напомнил, что ключевые договоренности были достигнуты во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, а их продолжением стало подписание 9 мая Договора об углублении сотрудничества между двумя странами.