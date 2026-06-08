Глава правительства Южной Осетии Тадтаев подал в отставку

Глава правительства Южной Осетии Тадтаев подал в отставкуЕго место может занять бывший директор «Курчатовского института» Камболов
Председатель правительства Южной Осетии Дзамболат Тадтаев подал в отставку. Об этом сообщается на сайте главы республики.
Тадтаев выступил с личным заявлением об уходе с должности. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев принял его отставку и поблагодарил премьер-министра за проделанную работу.
До назначения нового главы кабинета министров исполняющим обязанности председателя правительства назначен первый вице-премьер Константин Джиоев. При этом правительство продолжит работу до утверждения парламентом нового премьер-министра. Президент Южной Осетии также сообщил, что в ближайшее время внесет на рассмотрение парламента кандидатуру госсоветника президента, бывшего директора «Курчатовского института» Марата Камболова на должность председателя правительства.
По словам Гаглоева, перед новым руководителем кабинета министров будет поставлена задача обеспечить реализацию договоренностей, достигнутых между Южной Осетией и Россией. На заседании глава государства отметил, что в отношениях республики с Россией начинается новый этап сотрудничества. Он напомнил, что ключевые договоренности были достигнуты во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, а их продолжением стало подписание 9 мая Договора об углублении сотрудничества между двумя странами.