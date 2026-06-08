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Главная / Политика /

Путин: работа над ледоколами «Ленинград» и «Сталинград» не должна «зависать»

Ведомости

Президент России Владимир Путин поставил перед Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) задачу сохранить темпы реализации ключевых проектов атомного ледокольного флота, включая строительство перспективного ледокола «Лидер». Об этом глава государства заявил на встрече с генеральным директором ОСК Андреем Пучковым в Кремле.

«Нужно сделать все, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам, о которых вы сказали. Это "Ленинград" и "Сталинград". И, конечно, продолжить реализацию планов по "Лидеру"», – подчеркнул Путин.

27 мая гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что строительство атомных ледоколов проекта 22220, получивших названия «Чукотка» и «Ленинград», на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) осуществляется с опережением установленных сроков. Ледокол «Ленинград» готов на 31,45% (при плане 30,05%), в ближайшее время ожидается поставка первого реактора РИТМ-200. Лихачев добавил, что по плану идут работы по строительству заложенного в ноябре прошлого года «Сталинграда».

В марте 2025 г. стало известно, что Балтийский завод в Санкт-Петербурге планирует получить дополнительное финансирование от заказчика на строительство атомных ледоколов «Ленинград» и «Сталинград» проекта 22220 с учетом пересмотра цен по контрактам. Стоимость строительства судов может подорожать на 30%, следовало из финансового отчета по РСБУ судоверфи за 2024 г.

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