Путин: работа над ледоколами «Ленинград» и «Сталинград» не должна «зависать»

В марте 2025 г. стало известно, что Балтийский завод в Санкт-Петербурге планирует получить дополнительное финансирование от заказчика на строительство атомных ледоколов «Ленинград» и «Сталинград» проекта 22220 с учетом пересмотра цен по контрактам. Стоимость строительства судов может подорожать на 30%, следовало из финансового отчета по РСБУ судоверфи за 2024 г.