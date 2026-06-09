Лауреат Пулитцеровской премии Гордон С. Вуд погиб в ДТП на парковке

Вуд получил Пулитцеровскую премию в 1993 г. в категории «История» за книгу «Радикализм Американской революции» – фундаментальный труд, в котором выдвигалась теория, что разрыв с Британией был по меньшей мере в той же степени внутренней социальной и политической трансформацией, сколь и стремлением избавиться от колониальных хозяев.