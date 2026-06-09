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Лауреат Пулитцеровской премии Гордон С. Вуд погиб в ДТП на парковке

Ведомости

Писатель и историк, лауреат Пулитцеровской премии Гордон С. Вуд скончался после того, как его сбила машина на парковке у супермаркета на Род-Айленде. Об этом сообщает The Guardian.

По данным полиции Ист-Провиденса, 92-летний Вуд был сбит автомобилем, когда пересекал парковку супермаркета. Водитель остался на месте и сотрудничал со следствием, сообщила полиция. Писателя доставили в больницу Род-Айленда с «серьезными травмами», от которых он позже скончался.

Вуд получил Пулитцеровскую премию в 1993 г. в категории «История» за книгу «Радикализм Американской революции» – фундаментальный труд, в котором выдвигалась теория, что разрыв с Британией был по меньшей мере в той же степени внутренней социальной и политической трансформацией, сколь и стремлением избавиться от колониальных хозяев.

Вуд был университетским профессором имени Алвы О. Уэй и заслуженным профессором истории в Университете Брауна. Среди других его известных книг – «Создание Американской республики, 1776–1787», написанная в 1969 г., «Империя свободы», повествование о ранних годах Соединенных Штатов, и «Революционные персонажи» – биография отцов-основателей, сформировавших новую республику.

В списке его наград также числятся премия Бэнкрофта за литературу по истории Америки (1970) и Национальная медаль гуманитарных наук, врученная в Белом доме Бараком Обамой в марте 2011 г. «за научные труды, которые дают представление об основании нации и разработке Конституции США».

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