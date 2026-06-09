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Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву беспилотника

Ведомости

Силы ПВО сбили второй украинский беспилотник, летевший в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Глава города проинформировал о ликвидации БПЛА в 06:49 мск. На месте падения фрагментов находятся специалисты экстренных служб.

Ранее 9 июня Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в 05:50 мск. Согласно данным Росавиации, московские аэропорты «Внуково» и «Шереметьево» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов. Об ограничениях агентство проинформировало в 05:41 мск.

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