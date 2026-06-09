Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву беспилотника

Ранее 9 июня Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в 05:50 мск. Согласно данным Росавиации, московские аэропорты «Внуково» и «Шереметьево» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов. Об ограничениях агентство проинформировало в 05:41 мск.