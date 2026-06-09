Михаил Мамута назначен заместителем председателя Банка РоссииОн возглавлял службу по защите прав потребителей ЦБ
Михаил Мамута назначен заместителем председателя Банка России. Об этом сообщили в Центробанке.
В соответствии с приказом главы ЦБ, Мамута вступит в должность с 10 июня. Он также является членом Совета директоров Банка России. До назначения он возглавлял Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг (СЗППиОДФУ).
Одновременно Центробанк объявил о реорганизации работы службы. На ее базе будут созданы два новых подразделения: служба по защите прав потребителей (СЗПП) и департамент поведенческого надзора (ДПН).
Новая служба будет заниматься регулированием, аналитикой, вопросами финансовой грамотности, доступности финансовых услуг и взаимодействием с потребителями. Департамент поведенческого надзора сосредоточится на контроле за поведением участников финансового рынка и методологическом сопровождении надзорной деятельности.
Исполняющей обязанности руководителя СЗПП станет Екатерина Бутова, а исполняющим обязанности директора ДПН – Сергей Колганов. Оба ранее занимали должности заместителей руководителя СЗППиОДФУ.
Курировать работу новых подразделений будет Мамута. Полное упразднение СЗППиОДФУ запланировано на декабрь 2026 г.