Михаил Мамута назначен заместителем председателя Банка России

В соответствии с приказом главы ЦБ, Мамута вступит в должность с 10 июня. Он также является членом Совета директоров Банка России. До назначения он возглавлял Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг (СЗППиОДФУ).