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Михаил Мамута назначен заместителем председателя Банка России

Он возглавлял службу по защите прав потребителей ЦБ
Ведомости

Михаил Мамута назначен заместителем председателя Банка России. Об этом сообщили в Центробанке.

В соответствии с приказом главы ЦБ, Мамута вступит в должность с 10 июня. Он также является членом Совета директоров Банка России. До назначения он возглавлял Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг (СЗППиОДФУ).

Одновременно Центробанк объявил о реорганизации работы службы. На ее базе будут созданы два новых подразделения: служба по защите прав потребителей (СЗПП) и департамент поведенческого надзора (ДПН).

Новая служба будет заниматься регулированием, аналитикой, вопросами финансовой грамотности, доступности финансовых услуг и взаимодействием с потребителями. Департамент поведенческого надзора сосредоточится на контроле за поведением участников финансового рынка и методологическом сопровождении надзорной деятельности.

Исполняющей обязанности руководителя СЗПП станет Екатерина Бутова, а исполняющим обязанности директора ДПН – Сергей Колганов. Оба ранее занимали должности заместителей руководителя СЗППиОДФУ.

Курировать работу новых подразделений будет Мамута. Полное упразднение СЗППиОДФУ запланировано на декабрь 2026 г.

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