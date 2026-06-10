В парламент Венгрии внесли законопроекты для получения от 16,4 млрд евро от ЕС

«Венгерский народ и венгерские компании наконец-то могут получить доступ к миллиардам Евросоюза, на которые они имеют право», – сказал он (цитата по ТАСС). Мадьяр также назвал законопроекты историческими и выразил уверенность в том, что они будут одобрены большей частью парламентариев.