В парламент Венгрии внесли законопроекты для получения от 16,4 млрд евро от ЕС
Правительство Венгрии внесло в парламент пакет законопроектов, которые необходимо принять для выполнения требований Еврокомиссии и получения 16,4 млрд евро из спецфондов Евросоюза (ЕС), сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр.
«Венгерский народ и венгерские компании наконец-то могут получить доступ к миллиардам Евросоюза, на которые они имеют право», – сказал он (цитата по ТАСС). Мадьяр также назвал законопроекты историческими и выразил уверенность в том, что они будут одобрены большей частью парламентариев.
По его словам, для получения средств Венгрии нужно только «искоренить коррупцию [экс-премьера страны Виктора] Орбана». Он не согласился с утверждениями прошлых властей о том, что Брюссель удерживал причитающиеся Венгрии средства по политическим причинам.
На парламентских выборах в Венгрии 5 апреля 2026 г. оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром получила 49,1% голосов (119 мест), тогда как партия «Фидес» Виктора Орбана – 40,7% (98 мест).
В мае 2026 г. венгерская полиция заблокировала счета и активы медиамагната из окружения Орбана в рамках расследования о растрате. Мадьяр ранее заявлял о борьбе с коррупцией и намерении вернуть похищенные средства.