Володин обсудил с Мишустиным внесенные кабмином в ГД законопроекты

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 10 июня встретился с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника в нижней палате. Володин рассказал депутатам о встрече с главой правительства на рассмотрении повестки в закрытом режиме. По словам одного из источников, спикер проинформировал депутатов, что они с председателем правительства обсудят проекты федеральных законов, которые внесены правительством, а также возможные изменения в повестке нижней палаты в связи с этим.