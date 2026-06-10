Володин обсудил с Мишустиным внесенные кабмином в ГД законопроекты
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 10 июня встретился с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника в нижней палате. Володин рассказал депутатам о встрече с главой правительства на рассмотрении повестки в закрытом режиме. По словам одного из источников, спикер проинформировал депутатов, что они с председателем правительства обсудят проекты федеральных законов, которые внесены правительством, а также возможные изменения в повестке нижней палаты в связи с этим.
Последний раз Мишустин встречался с Володиным лично 24 февраля перед отчетом правительства в Госдуме. Спикер нижней палаты тогда говорил, что у Госдумы с правительством конструктивные отношения: «Мы можем обсуждать любые вопросы. Даже самые сложные, острые темы в нашей повестке дня присутствуют». До встречи Володина с Мишустиным глава правительства тогда традиционно проводил встречи и с представителями пяти думских фракций.
Работа Госдумы VIII созыва уже близится к своему завершению. Сейчас, согласно расписанию работы нижней палаты, последнее пленарное заседание нынешнего созыва запланировано на 23 июля. После этого с 27 июля по 5 сентября депутаты уйдут в отпуска. Выборы в Госдуму запланированы на 18–20 сентября. В России будут избирать 450 депутатов IX созыва – 225 по округам и 225 по спискам.