ВС России взяли под контроль населенный пункт Приют в ДНР
Российские военные взяли под контроль село Приют в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Ведомство уточнило, что населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр».
В настоящее время под контролем России находится свыше 85% территории ДНР, заявлял президент РФ Владимир Путин 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме. При этом он отметил, что Киев контролирует меньше 15% республики. Также глава государства сообщил, что с 1 апреля Луганская народная республика полностью контролируется Россией.
Путин также заявлял, что ВСУ ежемесячно теряют 40 000 человек, одна из ключевых проблем украинской армии – дезертирство.