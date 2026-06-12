ВС России взяли под контроль населенный пункт Приют в ДНР

В настоящее время под контролем России находится свыше 85% территории ДНР, заявлял президент РФ Владимир Путин 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме. При этом он отметил, что Киев контролирует меньше 15% республики. Также глава государства сообщил, что с 1 апреля Луганская народная республика полностью контролируется Россией.