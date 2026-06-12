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ВС России взяли под контроль населенный пункт Приют в ДНР

Ведомости

Российские военные взяли под контроль село Приют в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Ведомство уточнило, что населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр».

В настоящее время под контролем России находится свыше 85% территории ДНР, заявлял президент РФ Владимир Путин 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме. При этом он отметил, что Киев контролирует меньше 15% республики. Также глава государства сообщил, что с 1 апреля Луганская народная республика полностью контролируется Россией.

Путин также заявлял, что ВСУ ежемесячно теряют 40 000 человек, одна из ключевых проблем украинской армии – дезертирство.

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