Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем России
Президент России Владимир Путин направил поздравление патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в честь Дня России. Текст опубликован на сайте Русской православной церкви .
«Ваше Святейшество! Поздравляю Вас с Днем России. Любовь к родной стране, гордость за ее историю и великую культуру, верность патриотическому долгу объединяют наш многонациональный народ», – говорится в поздравлении. Президент подчеркнул, что подвиги предков всегда будут служить примером для нынешних и будущих поколений. Он пожелал патриарху успехов и крепкого здоровья.
Патриарх Кирилл также направил поздравление Путину. Предстоятель РПЦ отметил, что Россия под руководством президента «являет всему миру пример подлинного суверенитета и самобытности, успешного социального и экономического развития».
День России отмечается 12 июня. В этот день президент в Кремле награждает лауреатов государственных премий и Героев Труда. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что 12 июня у Путина будет рабочий день.