Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем России

«Ваше Святейшество! Поздравляю Вас с Днем России. Любовь к родной стране, гордость за ее историю и великую культуру, верность патриотическому долгу объединяют наш многонациональный народ», – говорится в поздравлении. Президент подчеркнул, что подвиги предков всегда будут служить примером для нынешних и будущих поколений. Он пожелал патриарху успехов и крепкого здоровья.