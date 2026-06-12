Путин: группировка ВС РФ в зоне спецоперации превышает 700 000 человек
Группировка ВС РФ в зоне спецоперации сейчас превышает 700 000 человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации в Кремле.
«Ясно, что у нас там группировка большая – свыше 700 000 человек», – сказал Путин.
В начале встречи президент подчеркнул, что регулярно общается с представителями различных родов войск – от рядовых военнослужащих до командующих. По его словам, отдельную встречу с участниками спецоперации он решил провести именно в День России, поскольку они непосредственно занимаются защитой страны.
Президент отметил, что штурмовые подразделения во все времена ставили точку в завершении любого военного конфликта. По его словам, «так происходит и сегодня».
Президент также высказался о необходимости сохранять память о военнослужащих, проявивших мужество и героизм. По его словам, государство будет заниматься увековечиванием имен героев России.