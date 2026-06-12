Путин: группировка ВС РФ в зоне спецоперации превышает 700 000 человек

В начале встречи президент подчеркнул, что регулярно общается с представителями различных родов войск – от рядовых военнослужащих до командующих. По его словам, отдельную встречу с участниками спецоперации он решил провести именно в День России, поскольку они непосредственно занимаются защитой страны.