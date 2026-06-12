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Путин рассказал о наращивании низкоорбитальной спутниковой группировки

Ведомости

Россия продолжает наращивать низкоорбитальную спутниковую группировку, работы по ее созданию идут в хорошем темпе. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с участниками спецоперации.

«Вопрос в сроках ее полноценного запуска, но работа не просто налажена, она идет таким хорошим темпом и с хорошим качеством», – сказал Путин.

Президент также отметил, что структура, занимающаяся развитием низкоорбитальной спутниковой группировки, по своим возможностям не уступает Starlink, а по отдельным направлениям может ее превосходить.

Кроме того, Путин сообщил, что Россия наращивает производство беспилотников. По его словам, особое внимание уделяется выпуску FPV-дронов и беспилотных систем с элементами искусственного интеллекта.

12 июня, в День России, президент встретился с участниками спецоперации в Кремле. Путин заявил, что специально хотел поговорить с бойцами в праздничный день, так как именно они непосредственно занимаются защитой страны.

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