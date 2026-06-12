Путин дал совет недругам: «Никогда не воюйте с Россией»
Не воюйте с Россией, никогда не пытайтесь этого делать. Такой совет недругам страны дал президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации.
По словам президента, нужно жить дружно, а все спорные вопросы необходимо решать дипломатическим путем. При этом он подчеркнул, что Москва готова к диалогу только на равноправной основе.
«Это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес», – подчеркнул Путин.
Президент также рассказал, что Западу не удастся добиться стратегического поражения России. По его словам, многонациональный народ страны осознает свою ответственность перед будущими поколениями и готов защищать государство. «Кроме нас Россия никому не нужна, только мы в состоянии ее защитить», – заявил глава страны.
Встреча с участниками спецоперации проходит в Кремле в День России. Открывая мероприятие, Путин отметил, что поддерживает постоянный контакт с военнослужащими различных родов войск – от рядового состава до командования. По его словам, он решил провести отдельную встречу именно в праздничный день, поскольку участники спецоперации напрямую занимаются защитой Родины.