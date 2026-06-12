Путин дал совет недругам: «Никогда не воюйте с Россией»

Президент также рассказал, что Западу не удастся добиться стратегического поражения России. По его словам, многонациональный народ страны осознает свою ответственность перед будущими поколениями и готов защищать государство. «Кроме нас Россия никому не нужна, только мы в состоянии ее защитить», – заявил глава страны.