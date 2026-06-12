Путин назначил Александра Матвеева руководителем канцелярии президента

Работал по специальности в военных и гражданских изданиях. С 2001 г. занимал должность исполнительного директора департамента общественных связей АФК «Система». В 2003 г. выступил инициатором создания корпоративного благотворительного фонда «Системы», после чего занимался вопросами корпоративной социальной ответственности и благотворительных программ фонда.