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Путин назначил Александра Матвеева руководителем канцелярии президента

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил Александра Матвеева руководителем канцелярии президента Российской Федерации.

Матвеев окончил факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища, а в 1992 г. – факультет журналистики Военно-политической академии Министерства обороны СССР.

Работал по специальности в военных и гражданских изданиях. С 2001 г. занимал должность исполнительного директора департамента общественных связей АФК «Система». В 2003 г. выступил инициатором создания корпоративного благотворительного фонда «Системы», после чего занимался вопросами корпоративной социальной ответственности и благотворительных программ фонда.

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