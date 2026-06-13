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Морской терминал загорелся на Кубани после атаки БПЛА

Ведомости

В Темрюкском районе Кубани из-за падения обломков украинских дронов загорелся морской терминал, один человек погиб. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадали еще три человека – сейчас им оказывают помощь», – уточнил он.

Пожар тушат 96 человек, задействовано больше 30 единиц техники, в том числе от МЧС России.

Всего ночью российские средства ПВО сбили 177 украинских БПЛА над регионами РФ.

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