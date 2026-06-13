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Над Россией сбили 177 БПЛА за ночь

Ведомости

Дежурные средства ПВО ночью перехватили и уничтожили 177 украинских беспилотников над регионами, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны.

Дроны сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

В Темрюкском районе Кубани из-за падения обломков украинских дронов загорелся морской терминал. Один человек погиб, трое пострадали. Пожар тушат 96 человек, задействовано больше 30 единиц техники.

На подлете к Москве вечером с 18:50 сбили шесть дронов ВСУ. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.

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