Трамп встретился с украинским боксером Усиком

Боксер активно высказывался о жизни после спорта. Он заявил, что проведет в ринге еще два года. После Усик намерен «поработать на государство» – как минимум на посту президента. Усика связывают близкие отношения с действующим главой Украины Владимиром Зеленским, но спортсмен не скрывает своих политических амбиций. По данным февральского опроса Ipsos, доверие к Усику составило 56% – это выше, чем у Зеленского (49%), но ниже, чем у экс-главкома ВСУ Валерия Залужного (63%).