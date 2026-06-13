Трамп встретился с украинским боксером Усиком
Президент США Дональд Трамп встретился с украинским боксером Александром Усиком, сообщила специальный помощник главы государства Марго Мартин в Х. Встреча прошла в Овальном кабинете. Детали беседы не раскрываются.
12 июня Усик посетил Пентагон.
«Первый раз в Пентагоне. Сложно подобрать слова, чтобы описать эмоции – масштаб действительно впечатляет!» – написал Усик в Х.
В мае Усик со скандалом одержал 25-ю победу в профессиональной карьере. 39-летний украинский боксер победил голландца Рико Верхувена в поединке за пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Бой прошел у пирамид Гизы в Египте и завершился техническим нокаутом в 11-м раунде. Рефери остановил встречу одновременно с гонгом. Решение вызвало споры среди экспертов.
Боксер активно высказывался о жизни после спорта. Он заявил, что проведет в ринге еще два года. После Усик намерен «поработать на государство» – как минимум на посту президента. Усика связывают близкие отношения с действующим главой Украины Владимиром Зеленским, но спортсмен не скрывает своих политических амбиций. По данным февральского опроса Ipsos, доверие к Усику составило 56% – это выше, чем у Зеленского (49%), но ниже, чем у экс-главкома ВСУ Валерия Залужного (63%).