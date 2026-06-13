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Главная / Политика /

Российские силы ПВО за сутки сбили 540 украинских дронов и 15 авиабомб

Ведомости

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 15 управляемых авиационных бомб и 540 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.

ВС РФ нанесли удары по 142 районам, поразив склады БПЛА дальнего действия, энергообъекты и транспортную инфраструктуру ВСУ, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Ночью дежурные средства ПВО ликвидировали 177 украинских беспилотников над регионами, Черным и Азовским морями. Дроны сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

В Темрюкском районе Кубани из-за падения обломков дронов один человек погиб, трое пострадали. В результате атаки загорелся морской терминал. В Херсонской области мирный житель скончался при ударе БПЛА по грузовику. Еще пять человек получили ранения.

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