Российские силы ПВО за сутки сбили 540 украинских дронов и 15 авиабомб
Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 15 управляемых авиационных бомб и 540 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
ВС РФ нанесли удары по 142 районам, поразив склады БПЛА дальнего действия, энергообъекты и транспортную инфраструктуру ВСУ, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
Ночью дежурные средства ПВО ликвидировали 177 украинских беспилотников над регионами, Черным и Азовским морями. Дроны сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.