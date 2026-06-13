В «Домодедово» ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту «Домодедово» ввели ограничения, сообщает Росавиация. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Вечером 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 27 БПЛА, сбитых на подлете к столице. Дежурные средства ПВО ночью перехватили и уничтожили 177 украинских беспилотников над регионами, Черным и Азовским морями.