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В «Домодедово» ввели временные ограничения на полеты

Ведомости

В аэропорту «Домодедово» ввели ограничения, сообщает Росавиация. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. 

Вечером 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 27 БПЛА, сбитых на подлете к столице. Дежурные средства ПВО ночью перехватили и уничтожили 177 украинских беспилотников над регионами, Черным и Азовским морями.

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