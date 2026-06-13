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В аэропортах «Домодедово» и Калуги сняли ограничения на полеты

Ведомости

Аэропорты «Домодедово» и Калуги («Грабцево») снова открыты для приема и выпуска воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт «Внуково» продолжает принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Мэр Москвы Сергей Собянин в 16:25 мск сообщил о двух БПЛА, сбитых на подлете к столице.

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