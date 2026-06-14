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В Нью-Йорке начались беспорядки после победы «Никс» в чемпионате НБА

Ведомости

Болельщики «Никс» перекрыли движение в некоторых районах Нью-Йорка после того, как их команда обыграла «Сан-Антонио Сперс» и впервые с 1973 г. выиграла чемпионат НБА. Об этом сообщает The New York Times.

Полицейские перекрыли входы на автовокзал Port Authority в центре Манхэттена. На улице бушует толпа, некоторые бьют по желтым школьным автобусам, припаркованным неподалеку. Департамент полиции не подтвердил информацию об инциденте, но сообщил, что сотрудники полиции были направлены в несколько районов города.

«Жители Нью-Йорка болели за нашу команду и в переполненных гостиных Бронкса, и на вечеринках в Бруклине, и в барах Квинса, и на Стейтен-Айленде, и на Манхэттене, и в самом Мэдисон-Сквер-Гарден, – заявил мэр Зоран Мамдани. - Теперь наш город должен отпраздновать победу вместе».

После того как «Никс» с триумфом вернутся в Нью-Йорк из Техаса в качестве чемпионов НБА, их ждет парад с транспарантами и вручение ключей от города на церемонии в мэрии 18 июня, сообщил Мамдани. Последней спортивной командой Нью-Йорка, удостоенной парада, стала «Нью-Йорк Либерти» после того, как в 2024 г. она выиграла чемпионат женской Национальной баскетбольной ассоциации. Мэрия заявила, что парад в честь «Никс» станет первым за 80-летнюю историю команды.

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