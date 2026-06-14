В Нью-Йорке начались беспорядки после победы «Никс» в чемпионате НБА

После того как «Никс» с триумфом вернутся в Нью-Йорк из Техаса в качестве чемпионов НБА, их ждет парад с транспарантами и вручение ключей от города на церемонии в мэрии 18 июня, сообщил Мамдани. Последней спортивной командой Нью-Йорка, удостоенной парада, стала «Нью-Йорк Либерти» после того, как в 2024 г. она выиграла чемпионат женской Национальной баскетбольной ассоциации. Мэрия заявила, что парад в честь «Никс» станет первым за 80-летнюю историю команды.