В Нью-Йорке начались беспорядки после победы «Никс» в чемпионате НБА
Болельщики «Никс» перекрыли движение в некоторых районах Нью-Йорка после того, как их команда обыграла «Сан-Антонио Сперс» и впервые с 1973 г. выиграла чемпионат НБА. Об этом сообщает The New York Times.
Полицейские перекрыли входы на автовокзал Port Authority в центре Манхэттена. На улице бушует толпа, некоторые бьют по желтым школьным автобусам, припаркованным неподалеку. Департамент полиции не подтвердил информацию об инциденте, но сообщил, что сотрудники полиции были направлены в несколько районов города.
«Жители Нью-Йорка болели за нашу команду и в переполненных гостиных Бронкса, и на вечеринках в Бруклине, и в барах Квинса, и на Стейтен-Айленде, и на Манхэттене, и в самом Мэдисон-Сквер-Гарден, – заявил мэр Зоран Мамдани. - Теперь наш город должен отпраздновать победу вместе».
После того как «Никс» с триумфом вернутся в Нью-Йорк из Техаса в качестве чемпионов НБА, их ждет парад с транспарантами и вручение ключей от города на церемонии в мэрии 18 июня, сообщил Мамдани. Последней спортивной командой Нью-Йорка, удостоенной парада, стала «Нью-Йорк Либерти» после того, как в 2024 г. она выиграла чемпионат женской Национальной баскетбольной ассоциации. Мэрия заявила, что парад в честь «Никс» станет первым за 80-летнюю историю команды.