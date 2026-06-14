Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,604+0,18%BISVP10,46+1,06%BRZL1 342-0,15%IMOEX2 515,33-0,22%RTSI1 101,95-0,38%RGBI118,55+0,1%RGBITR784,35+0,23%
Главная / Политика /

Сальдо: все округа Херсонской области полностью или частично обесточены

Ведомости

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, заявил глава региона Владимир Сальдо. К ликвидации последствий приступили энергетики и аварийные службы. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в домах жителей региона. Вечером 13 июня Сальдо объявил опасность атаки БПЛА в регионе.

Один житель погиб, еще пять человек получили ранения в результате атак ВСУ на Херсонскую область, сообщил Сальдо 13 июня. Вооруженные силы Украины также нанесли удары по мостам.

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников самолетного типа.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её