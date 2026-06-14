Сальдо: все округа Херсонской области полностью или частично обесточены

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, заявил глава региона Владимир Сальдо. К ликвидации последствий приступили энергетики и аварийные службы. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в домах жителей региона. Вечером 13 июня Сальдо объявил опасность атаки БПЛА в регионе.