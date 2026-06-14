Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за атаки БПЛА
Из-за атаки БПЛА перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Выезд заблокирован от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.
«Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Ждите отбоя сигнала "Беспилотная опасность"», – написал Евраев.
Движение танпорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрывают второй раз 14 июня. Выезд запрещали в 5:11 мск, в 8:01 ограничения сняли.
Силы ПВО ликвидировали 249 украинских БПЛА минувшей ночью. В городе Вязьма Смоленской области пожилая женщина пострадала в результате падения обломков беспилотника.