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Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за атаки БПЛА

Ведомости

Из-за атаки БПЛА перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Выезд заблокирован от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

«Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Ждите отбоя сигнала "Беспилотная опасность"», – написал Евраев.

Движение танпорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрывают второй раз 14 июня. Выезд запрещали в 5:11 мск, в 8:01 ограничения сняли.

Силы ПВО ликвидировали 249 украинских БПЛА минувшей ночью. В городе Вязьма Смоленской области пожилая женщина пострадала в результате падения обломков беспилотника. 

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