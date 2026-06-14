Дмитриев: Стармер словами о задержании танкера отвлекает от проблемы мигрантов
Премьер Британии Кир Стармер использует заявление о задержании танкера для отвлечения от проблем с мигрантами. Об этом в соцсети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Стармер в соцсети X 14 июня сообщил о перехвате танкера из так называемого «теневого флота», который пытался пройти через Ла-Манш и якобы связан с Россией.
«Отчаявшийся Стармер вместо того, чтобы перехватывать его мигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, пытается отвлечь внимание Великобритании эскалацией», – написал Дмитриев.
Спецпредставитель писал, что Великобритания стала «зоной войн и изнасилований» из-за иммигрантов. Так он прокомментировал видео, размещенное британским активистом Томми Робинсоном. На кадрах видно, как 17-летней девушке днем перерезали горло в Бернли.