Дмитриев: Стармер словами о задержании танкера отвлекает от проблемы мигрантов

Премьер Британии Кир Стармер использует заявление о задержании танкера для отвлечения от проблем с мигрантами. Об этом в соцсети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.