Путин в поздравлении Сафоновой отметил ее вклад в развитие кинематографа
Заслуженная артистка России Елена Сафонова внесла большой вклад в развитие отечественного кинематографа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с 70-летием актрисы.
«Вы внесли большой вклад в развитие отечественного кинематографа, создали яркую палитру запоминающихся женских образов», – говорится в телеграмме.
Глава государства отметил, что «актерское мастерство, исполнительский талант, верность искусству и избранной профессии» Сафоновой пользуются широким признанием коллег и зрителей, а также служат достойным примером для молодого поколения артистов.
14 июня Сафоновой исполнилось 70 лет. Она родилась в Санкт-Петербурге, окончила актерское отделение факультета драматического искусства Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).
Известность актрисе принесла роль Ольги в фильме «Зимняя вишня» 1985 г. С 1986-го стала актрисой киностудии «Мосфильм». Также работала во Франции, где снялась в пяти картинах. В конце 1990-х вернулась в Россию, стала работать в театре.