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Путин в поздравлении Сафоновой отметил ее вклад в развитие кинематографа

Ведомости

Заслуженная артистка России Елена Сафонова внесла большой вклад в развитие отечественного кинематографа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с 70-летием актрисы.

«Вы внесли большой вклад в развитие отечественного кинематографа, создали яркую палитру запоминающихся женских образов», – говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что «актерское мастерство, исполнительский талант, верность искусству и избранной профессии» Сафоновой пользуются широким признанием коллег и зрителей, а также служат достойным примером для молодого поколения артистов. 

14 июня Сафоновой исполнилось 70 лет. Она родилась в Санкт-Петербурге, окончила актерское отделение факультета драматического искусства Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).

Известность актрисе принесла роль Ольги в фильме «Зимняя вишня» 1985 г. С 1986-го стала актрисой киностудии «Мосфильм». Также работала во Франции, где снялась в пяти картинах. В конце 1990-х вернулась в Россию, стала работать в театре.

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