Путин в поздравлении Сафоновой отметил ее вклад в развитие кинематографа

Известность актрисе принесла роль Ольги в фильме «Зимняя вишня» 1985 г. С 1986-го стала актрисой киностудии «Мосфильм». Также работала во Франции, где снялась в пяти картинах. В конце 1990-х вернулась в Россию, стала работать в театре.