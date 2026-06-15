Сына кронпринцессы Норвегии приговорили к четырем годам лишения свободы
Окружной суд Осло приговорил Мариуса Борга Хейби, сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, к четырем годам лишения свободы. Он признан виновным по двум эпизодам изнасилования и ряду других преступлений, сообщает The Guardian.
Решение было вынесено по итогам шестинедельного судебного процесса. Всего Хейби предъявили обвинения по 40 эпизодам, включая четыре случая изнасилования, нападения, домашнее насилие и вождение в состоянии наркотического опьянения.
Суд признал 29-летнего Хейби виновным по двум эпизодам изнасилования и одному эпизоду домашнего насилия. По данным издания, речь идет о нападении на его бывшую девушку Нору Хаукленд, имя которой стало единственным публично раскрытым среди предполагаемых потерпевших.
При этом Хейби отрицал наиболее тяжкие обвинения, включая изнасилование. По данным The Guardian, он признал вину лишь по части менее серьезных эпизодов и может обжаловать вынесенный приговор.
Хейби является внебрачным сыном кронпринцессы Метте-Марит и пасынком наследника престола Норвегии кронпринца Хокона. При этом он не является официально членом норвежской королевской семьи.