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Сына кронпринцессы Норвегии приговорили к четырем годам лишения свободы

Ведомости

Окружной суд Осло приговорил Мариуса Борга Хейби, сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, к четырем годам лишения свободы. Он признан виновным по двум эпизодам изнасилования и ряду других преступлений, сообщает The Guardian.

Решение было вынесено по итогам шестинедельного судебного процесса. Всего Хейби предъявили обвинения по 40 эпизодам, включая четыре случая изнасилования, нападения, домашнее насилие и вождение в состоянии наркотического опьянения.

Суд признал 29-летнего Хейби виновным по двум эпизодам изнасилования и одному эпизоду домашнего насилия. По данным издания, речь идет о нападении на его бывшую девушку Нору Хаукленд, имя которой стало единственным публично раскрытым среди предполагаемых потерпевших.

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При этом Хейби отрицал наиболее тяжкие обвинения, включая изнасилование. По данным The Guardian, он признал вину лишь по части менее серьезных эпизодов и может обжаловать вынесенный приговор.

Хейби является внебрачным сыном кронпринцессы Метте-Марит и пасынком наследника престола Норвегии кронпринца Хокона. При этом он не является официально членом норвежской королевской семьи.

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