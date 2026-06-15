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Бомбардировщик B-52 Stratofortress разбился после взлета в Калифорнии

Ведомости

Стратегический бомбардировщик армии США B-52 Stratofortress потерпел крушение вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс в пустыне Мохаве (Калифорния). Об этом сообщает NBC.

Аварийно-спасательные службы прибыли на место происшествия, расположенное примерно в 100 милях (около 160 км) к северу от Лос-Анджелеса. На момент публикации данных о жертвах и разрушениях на земле не сообщалось.

B-52 Stratofortress – это дальний бомбардировщик, используемый для различных военных миссий. Он способен развивать дозвуковую скорость и подниматься на высоту до 50 000 футов (около 15 240 м).

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