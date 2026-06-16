После крушения бомбардировщика B-52 в Калифорнии закрыли авиабазу

«Аэродром закрыт ориентировочно до 05:00 по всемирному времени (08:00 мск), по всем вопросам, связанным с его функционированием, следует обращаться к руководству», – отметил собеседник агентства. По его словам, в экстренных ситуациях члены экипажа также могут обратиться к диспетчерам.