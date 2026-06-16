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После крушения бомбардировщика B-52 в Калифорнии закрыли авиабазу

Ведомости

Авиабазу Эдвардс в Калифорнии закрыли минимум на девять часов после крушения стратегического бомбардировщика В-52 Stratofortress. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе, которая отвечает за авиационный трафик в указанном районе воздушного пространства США.

«Аэродром закрыт ориентировочно до 05:00 по всемирному времени (08:00 мск), по всем вопросам, связанным с его функционированием, следует обращаться к руководству», – отметил собеседник агентства. По его словам, в экстренных ситуациях члены экипажа также могут обратиться к диспетчерам.

О крушении 15 июня сообщил NBC. Самолет разбился после взлета с авиабазы Эдвардс в пустыне Мохаве (Калифорния). Место происшествия расположено в 100 милях (около 160 км) к северу от Лос-Анджелеса.

B-52 Stratofortress – это дальний бомбардировщик, который используется для различных военных миссий. Его максимальная высота полета может достигать 50 000 футов (около 15 240 м).

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