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Израиль нанес новые удары по югу Ливана

Ведомости

Израиль нанес удары по региону Набатия в южном Ливане. Об этом сообщило Национальное новостное агентство Ливана (NNA).

«Вражеский беспилотник нанес удар управляемой ракетой по окрестностям «Дома учителей» в Набатии», – говорится в сообщении. Позже агентство сообщило об ударе по площади в городе Майфадун. Пострадавших нет.

15 июня стало известно о достижении мирной сделки между США и Ираном. Подписание меморандума запланировано на 19 июня. При этом положения о конфликте Израиля и ливанской группировки «Хезболла» в документ не входят.

Президент США Дональд Трамп 16 июня заявил, что Израиль долго находится в состоянии войны с «Хезболлой». «Вам не нужно каждый раз сносить многоквартирный дом, когда вы кого-то ищете. Потому что в этих домах много людей. И не все они – члены "Хезболлы", это я вам точно могу сказать», – указал он.

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