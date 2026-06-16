Израиль нанес новые удары по югу Ливана
Израиль нанес удары по региону Набатия в южном Ливане. Об этом сообщило Национальное новостное агентство Ливана (NNA).
«Вражеский беспилотник нанес удар управляемой ракетой по окрестностям «Дома учителей» в Набатии», – говорится в сообщении. Позже агентство сообщило об ударе по площади в городе Майфадун. Пострадавших нет.
15 июня стало известно о достижении мирной сделки между США и Ираном. Подписание меморандума запланировано на 19 июня. При этом положения о конфликте Израиля и ливанской группировки «Хезболла» в документ не входят.
Президент США Дональд Трамп 16 июня заявил, что Израиль долго находится в состоянии войны с «Хезболлой». «Вам не нужно каждый раз сносить многоквартирный дом, когда вы кого-то ищете. Потому что в этих домах много людей. И не все они – члены "Хезболлы", это я вам точно могу сказать», – указал он.