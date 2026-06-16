Израиль нанес новые удары по югу Ливана

Президент США Дональд Трамп 16 июня заявил, что Израиль долго находится в состоянии войны с «Хезболлой». «Вам не нужно каждый раз сносить многоквартирный дом, когда вы кого-то ищете. Потому что в этих домах много людей. И не все они – члены "Хезболлы", это я вам точно могу сказать», – указал он.