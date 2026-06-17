Собянин сообщил о 25-м сбитом на подлете к Москве украинском БПЛА

По данным Минобороны РФ, в ночь на 17 июня российские военные перехватили и уничтожили 157 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Атаки были отражены в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.