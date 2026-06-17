Собянин сообщил о 25-м сбитом на подлете к Москве украинском БПЛА
Еще один украинских беспилотник, ставший 25-м с начала суток, силы ПВО сбили на подлете к Москве, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы. О предыдущих четырех дронах ВСУ, летевших на Москву и сбитых системами ПВО, Собянин говорил в 11:01.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 17 июня российские военные перехватили и уничтожили 157 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Атаки были отражены в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.