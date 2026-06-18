МИД Израиля вызвал посла Белоруссии из-за слов Лукашенко о Холокосте

Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что Израилю следует «быть поаккуратнее, поосторожнее», и призвал учитывать реакцию мирового сообщества на последствия операции в секторе Газа. Он также высказал оценочные суждения о происходящем в анклаве, заявив: «Какой Холокост? Какой может быть Холокост, о котором израильтяне говорили, когда они убили столько людей, прежде всего женщин и детей».