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МИД Израиля вызвал посла Белоруссии из-за слов Лукашенко о Холокосте

Ведомости

Посол Белоруссии в Израиле Юрий Ярошевич был вызван в МИД страны для выговора после высказываний президента Белоруссии Александра Лукашенко, в которых он провел параллели между ситуацией в секторе Газа и Холокостом. Об этом сообщили в пресс-службе израильского внешнеполитического ведомства.

В заявлении МИД Израиля отмечается, что решение о вызове дипломата было принято по распоряжению министра иностранных дел Гидеона Саара. Генеральный директор министерства Эден Бар-Таль довел до посла официальную позицию Тель-Авива, подчеркнув неприемлемость подобных сравнений.

Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что Израилю следует «быть поаккуратнее, поосторожнее», и призвал учитывать реакцию мирового сообщества на последствия операции в секторе Газа. Он также высказал оценочные суждения о происходящем в анклаве, заявив: «Какой Холокост? Какой может быть Холокост, о котором израильтяне говорили, когда они убили столько людей, прежде всего женщин и детей».

Лукашенко отметил, что в Газе «вообще все стерли с лица земли», и критически высказался о планах послевоенного восстановления территории, назвав их «полной глупостью».

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