В Чикаго открылся президентский центр Барака Обамы

2 июня газета The New York Times сообщила, что президентский центр Обамы откроют на южной стороне Чикаго после девяти лет планирования. Стоимость проекта, полностью профинансированного из частных средств, составила $850 млн, по данным издания. Главным элементом комплекса стала гранитная музейная башня высотой около 70 м. Как пишет издание со ссылкой на авторов проекта, бывший президент хотел, чтобы она напоминала четыре поднятые ладони. Но критики сравнивают сооружение с «валуном в парке» и «Обамалиском».