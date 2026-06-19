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В Чикаго открылся президентский центр Барака Обамы

Ведомости

В Чикаго прошла церемония открытия президентского центра 44-го американского лидера Барака Обамы, передает телеканал CNN.

Отмечается, что на открытии присутствовали бывшие президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Джо Байден. Действующего главу государства Дональда Трампа не пригласили на мероприятия. В ходе открытия выступали Стиви Уандер, Брюс Спрингстин, Дженнифер Хадсон, Джон Ледженд, рэпер Common и Кристина Агилера.

По словам Обамы, населению США необходимо сопротивляться «цинизму и отчаянию» и смотреть в будущее. «Мы хотим найти способ снова смотреть друг на друга, а не отворачиваться», – сказал экс-президент страны.

2 июня газета The New York Times сообщила, что президентский центр Обамы откроют на южной стороне Чикаго после девяти лет планирования. Стоимость проекта, полностью профинансированного из частных средств, составила $850 млн, по данным издания. Главным элементом комплекса стала гранитная музейная башня высотой около 70 м. Как пишет издание со ссылкой на авторов проекта, бывший президент хотел, чтобы она напоминала четыре поднятые ладони. Но критики сравнивают сооружение с «валуном в парке» и «Обамалиском».

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