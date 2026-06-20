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Главная / Политика /

Гендиректор «Что? Где? Когда?» попала в базу «Миротворца»

Ведомости

Генерального директора телекомпании «Игра-ТВ», производящей передачу «Что? Где? Когда?», Наталию Стеценко внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщило «РИА Новости», ознакомившись с данными ресурса.

Персональные данные Стеценко были опубликованы на сайте в пятницу вечером. «Миротворец» обвиняет ее в поддержке РФ, а также в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что она не поддерживала негативные высказывания в сторону Крыма, ДНР и ЛНР .

Украинский сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан. На «Миротворце» не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран .

В июне в базу «Миротворца» попала статс-секретарь – заместитель министра культуры России Жанна Алексеева. Поводом стала ее встреча с представителями регионов Содружества «Донбасс». В мае 2026 г. в базу данных внесли более 20 представителей российских медиахолдингов, включая гендиректора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова.

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